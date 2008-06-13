Гродно претендует на звание города парковых скульптур

За последний месяц здесь созданы и установлены более десятка малых архитектурных форм. Исторический центр, городские парки, памятные места украсят как исторические скульптуры, так и современные композиции. Это завершающий этап в многолетней реконструкции областного центра. Вместе с отреставрированными домами и улицами скульптуры создают полный образ древнего города. Все они отличаются друг от друга, а плавающая, которая устанавливается на реке Городничанке, единственная в своем роде в Беларуси.