Завтра абитуриенты будут писать тест по русскому языку

Сегодня был первый день централизованного тестирования. Пропускной надзор на входе шутит. Первый тест для абитуриента – найти аудиторию. Очередной — на забывчивость. Нет паспорта – нет тестирования. Но и сегодня – в день ответственный - нашлись те, кто полностью не собрался.

В аудитории никого постороннего, у абитуриентов ничего лишнего: документы и черная ручка – это для лириков, для физиков и химиков допускается калькулятор. Все вещи можно было сдать в гардероб. Все традиционно, из новшеств — в нынешнем году изданы новые варианты бланков на русском и белорусском языках. Каждый из них имеет свою серию и номер. Специалисты уверяют — это хорошая защита от подделок.

Своеобразный интеллектуальный марафон продлится еще 16 дней. Сегодня их 70 тысяч, к финишу, к 28-му июня придут в разы больше. Всего в институте контроля знаний окажется почти полмиллиона тестов вчерашних школьников. С окончанием первого теста душевные переживания детей и их родителей не закончились. Результаты дня сегодняшнего уже в сейфе под семью печатями в институте контроля знаний. Сертификаты тестирования в этом году получат только абитуриенты, сдавшие его на положительные баллы.

На лингвоиспытание дается 120 минут, это время без учета заполнения всех документальных нюансов.