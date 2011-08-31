Гродненские таможенники задержали контрабанду автозапчастей на сумму в 600 млн. рублей

Внимание сотрудников привлек грузовой автомобиль, который следовал из стран Западной Европы в Россию.

При досмотре оказалось, что в грузовом отсеке кроме заявленных в документах запчастей перевозится крупная партия неучтенного груза. В общей сложности без уплаты таможенных пошлин перевозчик пытался дополнительно перевезти через границу почти 18 тысяч запасных деталей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Пихун, начальник таможенного поста «Брузги» Гродненской региональной таможни:

По данному факту таможенными органами начат административный процесс с целью установления лиц, возможно, причастных к данному правонарушению. Товары, а это автомобильные запчасти, которые не были заявлены в товаросопроводительных документах, таможенными органами изъяты.