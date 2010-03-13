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Грамотно продвигать свой товар в интернете учили руководителей и маркетологов белорусских предприятий

13 марта 2010 15:45
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Семинар по основам web-рекламы прошел в Минске. Организаторы считают, что информация об отечественных товарах должна выйти за рамки Байнета.

С помощью глобальной сети белорусская продукция станет доступной для пользователей в любой стране мира. И это, несомненно, увеличит объемы внешней торговли. Своим опытом с бизнесменами поделились представители известных поисковых компаний.

Максим Михалев, директор по развитию рекламной компании в интернете:
– В интернете много кто спрашивает о товарах, которые производят белорусские предприятия. Для нас важно, чтобы эти люди увидели предложения наших предприятий. Для этого нужно использовать средства интернет-рекламы – это новый вид рекламы, пока еще непонятный большинству руководителям предприятий.

# общество # Интернет

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