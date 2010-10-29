Минчанам заливает квартиру — сбивая сосульки, повредили сток

Даже имея крышу над головой в центре Минска стоит позаботиться о том, чтобы снег и дождь не попали в квартиру.

Жильцы верхнего этажа на Золотой горке, 10 до сих пор сражаются со следами сосулек.

Ольга Харькова:

Когда снимали сосульки, повредили немного сток, сразу пошло залитие — была плохая стена. ЖЭС достаточно оперативно на все отреагировал — ремонт действительно сделали. Очень хорошо, очень оперативно, в августе. Но первые же дожди, которые пошли в конце августа, показали, что там есть на самом деле.

И хоть сезон зелени на улице закончился, на стенах квартиры плесень цветет, растет и пахнет. Тем временем, ЖЭС утешает и вселяет надежду на светлое и сухое будущее.

Павел Бобровский, директор ЖЭУ № 5 ЖРЭО Советского района:

С понедельника будут завезены кровельные материалы и с начнутся работы по выполнению ремонта тех мест, где пострадала кровля. Я думаю, что в зиму и в осень мы шагнем уже без проблем.