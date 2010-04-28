Фото. Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

Каких-либо физических отклонений у Эйнштейна нет. Так что теперь лошадка претендует на звание самой маленькой в мире.
Такое решение принял шведский национальный совет по здравоохранению.
Их удерживали на одном из ранчо в северном штате Нуэво-Леон. Среди освобожденных – женщина и маленький ребенок.
Правоохранители обнаружили у 28-летнего, неработающего минчанина 25 граммов курительной смеси. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы.
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