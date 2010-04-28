Прямой эфир

Фото. Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

28 апреля 2010 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эйнштейн, так назвали новорожденного жеребенка, весит менее трех килограммов при росте – 35,5 сантиметров.

Каких-либо физических отклонений у Эйнштейна нет. Так что теперь лошадка претендует на звание самой маленькой в мире.

Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

Маленькая лошадь в США превратилась в большую мировую сенсацию

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2010 14:22

Швеция легализует пассивную эвтаназию

28 апреля 2010 14:21

Военнослужащие мексиканской армии освободили 16 человек из заточения

28 апреля 2010 14:14

Белорусские оперативники перекрыли канал поставки психотропных веществ из России