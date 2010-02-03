Фото. Под тяжестью снега в Беларуси рушатся крыши

Снег доставляет массу проблем белорусам. В Пинском районе и Молодечно под тяжестью осадков обрушились крыши домов. Обошлось без жертв, но жильцов на время восстановительных работ пришлось отселить. Коммунальщики по всей стране борются с большим снегом. Только в Минске крыши расчищают полтысячи человек.

Этой зимой погода приготовила для Беларуси все возможные холодные блюда. В меню сначала был крепкий мороз. Потом много снега, самого разного, но стабильно засыпающего дороги, заметающего улицы. И на десерт, конечно же, – ледяные спагетти. От нескольких сантиметров до нескольких метров. Сосульки, шапки снега на крышах и пышные снежные карнизы — все это очень красиво, но, к сожалению, небезопасно для кровли.

Снежинка за снежинкой за несколько дней победили ветхую стропильную систему дома в частном секторе Молодечно. После полуночи крыша затрещала, а потом 30 кв. метров строения рухнули. И хотя оба жильца в этот момент были дома, слава Богу, никто из них не пострадал. Спецтехника несколько часов разбирала завалы. Хозяев разместили у соседей. Местные жители говорят, что злополучный дом уже не впервой становится жертвой стихии. На разрушенной крыше сейчас трудятся строители. Говорят, должны управиться уже к субботе.

Жанна Сидорач — уже из поселка Городище, что под Пинском, — до сих пор не может поверить, что ее крыша ее дома в прямом смысле поехала. 60-летнюю двухэтажку давно признали нежилой. Постояльцам предлагали переехать. Пока те думали, изношенная крыша сложилась, как карточная. По счастливой случайности никто не пострадал. Однако три семьи теперь остались без жилья.

Сосульки самого разного размера опасно нависли на домах. А шапка из снега на некоторых крышах толщиной в несколько десятков сантиметров. Уборка города — самая болезненная тема этих дней. Снежный блицкриг на высоте устроили жилищники. Бригада в столице за день очистила от снежной шубы и ледяных спагетти площадь размером в два футбольных поля.

Самая аварийноопасная ситуация для здания, если снег вообще не убирают. Проектировщики закладывают прочность крыши по формуле – до 120 килограммов снега на 1 квадратный метр.

Сергей Силенков, начальник конструкторского отдела ОАО «Институт «Минскгражданпроект»:

В нормах записано, что снег на кровле более 30 сантиметров надо счищать обязательно. До 30 сантиметров снег угрозы не представляет.

В эти дни коммунальщики очень внимательно следят за прогнозом погоды. Ведь метровые сосульки вырастают на водостоках всего за полдня. Если после обильного снега оттепель – жди работы на высоте. В Минске расчищают крыши от снега и наледи более полутысячи коммунальщиков. Как правило, чистятся скатные крыши. Плоские серьезной опасности не представляют.

Николай Предеус, бригадир ремонтного участка ЖРЭУ Центрального района Минска:

Как наросли сосульки, шапки появились — по технике безопасности, где необходимо, там сбиваем. Где не страшно, где не висят — не трогаем. Вот как создается аварийная ситуация, так и обязательно начинаем чистить.

Четких сроков по расчистке крыш нет. Все действительно определяется на глаз мастерами ЖЭСов. Каждый обходит свой участок и составляет план. В прошлом году крыши в столице чистили вплоть до середины марта. Правда, коммунальщики очищают от снега кровли жилого сектора. За коммерческую недвижимость, где находятся фирмы и магазины, отвечают собственники здания. Но здесь, в лучшем случае, огораживают опасную территорию и ждут, когда все само растает.