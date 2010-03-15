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Фото. На украденные из банкоматов деньги преступники купили квартиру и автомобиль

15 марта 2010 15:19
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Три разные преступные группы действовали в одно время и промышляли тем, что взламывали банкоматы в Минске, Кличевском и Пуховическом районах.

Преступникам удалось похитить около 240 миллионов рублей. По словам задержанных, идея о незаконном заработке им пришла после просмотра одной из телепередач. Сейчас подозреваемые в следственном изоляторе и дают признательные показания.

Константин Шалькевич сотрудник управления информации и общественных связей МВД РБ:
– Задержанные в Минске, причастны к краже из банкоматов по улице Ротмистрова в этом году и по Партизанскому проспекту в прошлом году. Следствие располагает сведениями, что часть денег они потратили на то, чтобы отдать долги, один из них приобрел квартиру, другой приобрел автомобиль.

В Минске задержаны грабители банкоматов

В Минске задержаны грабители банкоматов

В Минске задержаны грабители банкоматов

# общество

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