Фото. На украденные из банкоматов деньги преступники купили квартиру и автомобиль

Три разные преступные группы действовали в одно время и промышляли тем, что взламывали банкоматы в Минске, Кличевском и Пуховическом районах.

Преступникам удалось похитить около 240 миллионов рублей. По словам задержанных, идея о незаконном заработке им пришла после просмотра одной из телепередач. Сейчас подозреваемые в следственном изоляторе и дают признательные показания.

Константин Шалькевич сотрудник управления информации и общественных связей МВД РБ:

– Задержанные в Минске, причастны к краже из банкоматов по улице Ротмистрова в этом году и по Партизанскому проспекту в прошлом году. Следствие располагает сведениями, что часть денег они потратили на то, чтобы отдать долги, один из них приобрел квартиру, другой приобрел автомобиль.