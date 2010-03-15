Жители Васильково просят везти и скидывать на поле не только молоко, но и другие продукты

Такого отношения к покупателю в Васильково не видели еще никогда. На неделе, когда на окраину придорожной деревеньки свернула фура с молоком, – все подумали, что так и надо. Пока не увидели, что молоко в пакетах из фуры перетекает прямо на снежное поле.

В местном магазине говорят – никаких убытков – молока меньше продавать не стали. А о странном происшествии узнали скорее по вещественным доказательствам. Ведь водитель фуру разгрузил и уехал. И хотя фургон был не голубой, да и водитель – не волшебник. Но молоко в Васильково с того момента брали все, кто хотел.

Разбор полетов молока на поле в деревне провели уже на следующий день. ГАИ, милиция и владелец той самой фирмы, кому принадлежал фургон. Он и рассказал, что фур у него мало, а молока на Слуцком заводе много. Поэтому когда транспортное средство понадобилось срочно опорожнить и направить в другом направлении, в голову и пришла креативная идея. Впрочем, довольны ей оказались все. Милиция здесь криминального умысла не нашла, а жители предлагают – везите еще!

Житель Васильково:

– И разных продуктов! Не только молоко!

Все это было бы смешно, если б иногда не было так грустно – все в том же Слуцком РОВД рассуждают на потребительские темы. А рядом в сумке десяток бутылок газировки. Вещдоки, которыми потребительскую жажду не утолишь. Просрочены.

Корреспондент СТВ:

– Завод работает?

Сторож:

– Нет.

Корреспондент СТВ:

– А как давно он не работает?

Сторож:

– С 1 января практически вообще не работает.

Сейчас здесь никого кроме сторожа и злой собаки. А еще полгода назад на заводе кипела работа. По переклеиванию бирок с датами производства. Ведь на одном из производственных участков нашли способ, как продать товар, который не продается.

Александр, оперуполномоченный ОБЭП Слуцкого РОВД:

– Выбытие наших сотрудников осуществлялось сюда 29 января 2010 года, а на данном напитке уже стоит дата производства - 4 февраля 2010 года. Т.е. такой даты еще не наступило, а он уже произведен по наклейке.

Работа с «опережением» приносила плоды. В виде дивидендов. Ведь в магазинах слуцкого райпо и не знали, что торгуют просроченным товаром. Подделывались не только наклейки со сроками, но и все документы. Из торговых точек сотрудники милиции изъяли около тысячи таких бутылок. Некоторые из них теперь на экспертизе. Ведь если она покажет, что газировка подрывала здоровье покупателя, оригиналам-работникам может грозить до трех лет лишения свободы.

Оперуполномоченный ОБЭП Слуцкого РОВД:

– Человек, который имеет ветеринарное образование, занимается производством безалкогольных напитков.