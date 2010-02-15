Фото. Митинг-реквием по афганцам в Минске

В Минске родственники и боевые товарищи погибших в Афганистане по традиции пришли на остров Мужества и скорби. К подножию памятника легли венки и цветы. В Беларуси сегодня проживает более 10 тысяч участников войны в Афганистане.

Владимир Гарьковский, ветеран войны в Афганистане:

Самое главное, чтобы наши ребята, молодое поколение, не знали ужасов войны. Так получилось, что нам пришлось участвовать, но задачи, которые стояли перед нами, мы с честью выполнили.

В Беларуси сегодня проживает более 10 тысяч участников войны в Афганистане. Ветераны получают повышенные пенсии, а семьям погибших выплачивают специальные пособия. Также воины-интернационалисты могут ежегодно пройти бесплатное медицинское обследование и получить психологическую помощь.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Наш фонд за 8 лет вручил 83 машины воинам-афганцам. Стараемся подставлять плечо людям, которые оказались в беде.