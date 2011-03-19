Круглосуточные детские сады в Гродно становятся все более популярными

Новый режим работы удобен для родителей, а дети себя чувствуют здесь как дома. С малышами работают по специальной методике в течение целого дня. Для тех же, кто остается на ночь – колыбельная и сказка перед сном.

На первый взгляд, в этом саду все как обычно. Завтрак, обед, тихий час строго по расписанию. Вот только само расписание здесь необычное. Большинство детей остаются в своих группах на целые сутки.

В этом саду уже несколько лет работают по новым стандартам. Когда большинство детей возвращается домой, здесь начинаются прогулки, игры и чтение при свечах. Специалисты уверяют: такой круглосуточный режим работы удобен для родителей и полезен для детей.

Наталья Чурак, мать:

Мой муж очень часто бывает в командировках, а у меня ненормированный рабочий день. Мне очень удобно ребенка оставлять на круглые сутки.

Такая методика позволяет уделять больше внимания воспитанию и здоровью детей. Ежедневно ¬¬массаж, прогревание, оздоровительная физкультура. Почти как в санатории. Для тех же, кто остается на ночь, – теплая кровать, молоко, разговоры перед сном. Почти как дома.

Зоя Гой, воспитатель:

Условия такие, как в семье, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал. И комфортно не только в психологическом, но и в плане воспитания и обучения. Чтобы родители, отдавая ребенка в такие круглосуточные сады, чувствовали заботу о своих же детях.

Пока в Гродно таких учреждений несколько, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако забот у молодых родителей меньше не становится. Учитывая то, что круглосуточные сады пользуются большой популярностью, в ближайшее время в городе их планируют создать еще несколько.

Светлана Мелешко, главный специалист отдела образования администрации Ленинского района Гродно:

По работе родителей понятно, что не всегда удобно привести ребенка на полвосьмого, если уже к восьми нужно добраться на работу. Поэтому родители стремятся выбрать такой режим.

Сегодня изучаются запросы родителей на открытие таких групп, а, может, и полностью дошкольного учреждения.

В Европе практика круглосуточного присмотра за детьми уже вошла в привычку. К примеру, в Германии похожие детские сады существуют не первый год. Впрочем, приживется ли в нашей стране такой зарубежный опыт, должны решить сами родители.