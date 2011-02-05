Электронное табло с расписанием появится на минских проспектах уже в этом году

Привычное расписание на остановках решено заменить электронными табло.

Обратившись к ним, пассажир увидит, через сколько минут прибудет транспорт нужного маршрута. В оформлении новшества планируют позаимствовать опыт немецких коллег. Первые мини-экраны появятся на главных проспектах Минска уже к концу года.

Владимир Лежнюк, начальник управления автоматических систем управления и высоких технологий ГП «Минсктранс»:

Мы решили предоставлять пассажирам информацию на электронных табло не только о ближайшем времени прибытия транспортного средства, но и о времени прибытия следующего.