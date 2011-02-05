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Электронное табло с расписанием появится на минских проспектах уже в этом году

05 февраля 2011 13:20
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Привычное расписание на остановках решено заменить электронными табло.

Обратившись к ним, пассажир увидит, через сколько минут прибудет транспорт нужного маршрута. В оформлении новшества планируют позаимствовать опыт немецких коллег. Первые мини-экраны появятся на главных проспектах Минска уже к концу года.

Владимир Лежнюк, начальник управления автоматических систем управления и высоких технологий ГП «Минсктранс»:
Мы решили предоставлять пассажирам информацию на электронных табло не только о ближайшем времени прибытия транспортного средства, но и о времени прибытия следующего.

# общество

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