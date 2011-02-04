В Гомель завезли подкованных блох и инкрустированных самолетами колорадских жуков

Сегодня в мире не больше десятка человек способны написать картину на рисовом зернышке или вместить целый караван верблюдов в игольное ушко.
Во дворце Румянцевых и Паскевичей выставлены работы россиянина Владимира Анискина. Свою первую блоху современный Левша подковал в 2009 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Мария Горская, представитель международной гильдии мастеров:
Каждому приходится изобретать собственные техники, чтобы повторить сюжет, который уже был сделан раньше. Или сделать что-то самостоятельно. Поэтому секреты не раскрываются, держатся в тайне.