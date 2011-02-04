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В Гомель завезли подкованных блох и инкрустированных самолетами колорадских жуков

04 февраля 2011 19:38
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Идея создания микроминиатюр со времен мастера Левши, литературного образа, созданного Николаем Лесковым, не дает покоя умельцам.

Сегодня в мире не больше десятка человек способны написать картину на рисовом зернышке или вместить целый караван верблюдов в игольное ушко.

Во дворце Румянцевых и Паскевичей выставлены работы россиянина Владимира Анискина. Свою первую блоху современный Левша подковал в 2009 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Горская, представитель международной гильдии мастеров:
Каждому приходится изобретать собственные техники, чтобы повторить сюжет, который уже был сделан раньше. Или сделать что-то самостоятельно. Поэтому секреты не раскрываются, держатся в тайне.

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

# общество # Выставки # Фотофакт

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