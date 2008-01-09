Дорога из Евросоюза с опозданием

График движения поездов следующих из шенгенской зоны транзитом через Беларусь сбился на несколько часов.

Так, например, только один состав Амстердам-Москва прибыл в белорусскую столицу с задержкой более чем на три часа. Несколько часов пришлось ждать белорусам, чтобы пересечь контроль польских пограничников.

Причины многочасовых стоянок поездов не знают ни пассажиры, ни представители БЖД. Комментарии польской стороны очень размыты. Тем временем, поезда следующие транзитом из Европы через Беларусь, простаивают на границе с Польшей уже пятые сутки.

Если причина опоздания составов - ремонт железнодорожных путей, тогда непонятно, почему поезда до границы идут без нарушений графика, а на пограничном контроле стоят по несколько часов.

После расширения шенгенской зоны и устранения контрольно-пропускные пунктов в странах-новичках Евросоюза Польше пришлось столкнуться с рядом проблем. Страна-соседка открыла границы на западе для своих граждан, но мало того, что виза для въезда в Польшу многократно подорожала, так еще и получить ее стало намного сложнее.

К тому же теперь на границе надо пройти целый процесс - от объяснения цели поездки до предъявления приглашения, медицинской страховки и доказательства своей платежеспособности в виде наличных денег или кредитных карт.

Такие правила действуют с мая 2004 года, но польские пограничники в основном были снисходительны к простому люду. Теперь же, когда Польша стала восточной стеной в 1185 километровой, кстати, самой протяженной, внешней границей одного государства Евросоюза, она должна беспрекословно выполнять требования ЕС и Шенгена, которые сводятся к невозможности проникновения террористов, контрабандистов и нелегалов.

