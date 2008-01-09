Новая техника для белорусской армии

Новой аэродромной техникой укомплектованы авиационные части вооруженных сил Беларуси.

Сегодня и в Слуцке состоялась церемония передачи авиаторам 13 комплектов машин "Амкодор" для аэродромной уборки и погрузки. Новая техника отличается не только большей производительностью, но и многофункциональностью.



О таких машинах для уборки и погрузки белорусские военные летчики мечтали более 10 лет. 13 новых комплектов специальной техники лучший новогодний подарок авиаторам. Говорят, старую уж слишком часто приходилось ремонтировать. Теперь, все будет иначе. Новые машины просты в эксплуатации и управлении, а также отличаются высокой производительностью.



Помимо уборки снега новые машины идеально очищают взлетно-посадочные полосы от камней и мусора. Они способны работать даже в помещениях и внутри больших транспортных самолетов.



Стоимость "амкодоровской" техники, тоже не маленькая. От 45 до 100 тысяч долларов. Однако экономический эффект от ее эксплуатации несравнимо выше. Военные говорят, что уже через год все затраты полностью себя окупят и планируют закупить еще как минимум 10 таких машин.

