Дородовой отбор: Вьетнаму не хватает женщин

В последние годы во Вьетнаме уменьшается доля девочек среди новорожденных. Связано это с дородовым отбором плода по признаку пола в пользу мальчиков.

Авторы доклада опасаются, что эта тенденция вскоре может привести к серьезным социальным последствиям. Мальчикам, рожденным после 2005 года, к моменту их совершеннолетия будет катастрофически не хватать невест. Это может породить сексуальное насилие в отношении женщин, активизировать торговлю ими и проституцию. Нехватка женщин приведет к увеличению числа браков с несовершеннолетними девушками.

Все большая доступность современных технологий, которые позволяют супружеским парам выбирать пол плода или определять его на очень раннем этапе беременности, привела к тому, что на сегодняшний день во Вьетнаме на каждые 100 девочек рождается 112 мальчиков. Через три года на 100 вьетнамок уже будут рождаться 115 вьетнамцев.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) призывает правительство принять решительные меры, направленные на пресечение дородового отбора детей, что позволит в ближайшие два десятилетия вернуться к нормальному уровню: 105 мальчиков на 100 девочек, сообщает БЕЛТА.