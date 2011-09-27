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Дети говорят, что значит любовь

27 сентября 2011 09:26
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«Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах. И мой дедушка постоянно делал это для нее, даже тогда, когда у него самого руки заболели артритом. Это любовь»
Ребекка, 6 лет

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Ну, и наконец — автор Лео Баскаглиа однажды объяснил смысл этого опроса. Целью его было найти самого заботливого ребенка. Так вот, победителем стал четырехлетний малыш, чей старенький сосед недавно потерял жену...

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Дети говорят

# общество # Фотофакт

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