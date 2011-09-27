Вводятся ограничения на поставку на территорию ТС мясной и молочной продукции 12 предприятий Франции

Россельхознадзор с 10 октября вводит временные ограничения на поставку продукции на рынок России и Таможенного союза, произведенной на девяти мясоперерабатывающих и трех молокоперерабатывающих предприятиях Франции. Причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в российском карантинном ведомстве.

В ветеринарную службу Франции направлено письмо с просьбой о проведении служебного расследования в отношении выявленных в ходе инспекции нарушений.

Специалисты Россельхознадзора с 26 июня по 9 июля 2011 года по согласованию с ветеринарными службами Беларуси и Казахстана проинспектировали 19 французских предприятий, имеющих право поставок продукции животного происхождения на территорию государств - членов Таможенного союза. По результатам анализа материалов сохранено право поставок продукции из Франции в отношении пяти молокоперерабатывающих и двух мясоперерабатывающих предприятий.