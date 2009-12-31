Шоу сюрпризов он устроил в детском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития.

В Новый год – во всеоружии

Городские службы готовы к праздничным сюрпризам погоды и работают в усиленном режиме. Дорожники хоть и ожидают в новогоднюю ночь богатый снежный урожай, обещают, что в импровизированные катки столичные магистрали не превратятся. Укрощать скользкие тротуары будут современные антигололёдные смеси. Очищать улицы будут круглосуточно в три смены. А на центральных площадках народных гуляний в новогоднюю ночь будут организованы специальные дежурные посты.

Дед Мороз продолжает новогодние гастроли

Сегодня своё шоу сюрпризов он устроил в детском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. Здесь на творческой сцене труппа юных актёров показала эксклюзивный детективный мюзикл о приключениях пиратов и Снегурочки. В программе благотворительного праздника-выступления не только гостей, но и воспитанников дома-интерната. Подарки детей будут ждать под ёлкой после боя курантов.

Столичный «Оскар» за праздничную фантазию

Уже в январе городские дизайнеры и архитекторы озвучат список победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Заявки поданы — заявок больше нет.

Теперь главная задача жюри — оценить претендентов на титул самого креативного идейного воплощения во всех районах столицы. Стать лидером можно в одной из пяти номинаций: лучшая новогодняя ёлка, лучший крупный и мелкий объект торговли, лучший объект обслуживания и питания. Фаворитами станут те, кто сможет удивить стилем, количеством элементов оформления, гармоничным сочетанием праздничных элементов, архитектуры фасада и дизайна интерьера.

Этот день в истории

65 лет назад постановкой «Алеся» возобновил работу Государственный театр оперы и балета.

В строительных лесах встречает сегодня 51-й год рождения здание Белорусского Государственного цирка.

А 7 лет назад была введена в эксплуатацию вторая очередь нового железнодорожного вокзала.