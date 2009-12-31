В мире идут последние приготовления к Новому году

Самыми первыми на земном шаре в 2010 год войдут жители островного архипелага Фиджи, Новой Зеландии и Австралии.

Одними же из последних встретят Новый год в Бразилии. За несколько дней до торжества бразильцы преподнесли дары богине океана Йемандже, отправили в плавание зажженные свечи и загадали желания.

Самое грандиозное шоу в Бразилии традиционно пройдет на пляже Копакабана. Этой ночью на новогодний карнавал так соберутся миллионы людей. Ну, а самые смелые поедут в трущобы. Небезопасно, зато оттуда открывается красивеший вид на Рио-де-Жанейро и океан.