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В мире идут последние приготовления к Новому году

31 декабря 2009 12:41
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Самыми первыми на земном шаре в 2010 год войдут жители островного архипелага Фиджи, Новой Зеландии и Австралии.

Одними же из последних встретят Новый год в Бразилии. За несколько дней до торжества бразильцы преподнесли дары богине океана Йемандже, отправили в плавание зажженные свечи и загадали желания.

Самое грандиозное шоу в Бразилии традиционно пройдет на пляже Копакабана. Этой ночью на новогодний карнавал так соберутся миллионы людей. Ну, а самые смелые поедут в трущобы. Небезопасно, зато оттуда открывается красивеший вид на Рио-де-Жанейро и океан.

# общество # Фотофакт

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