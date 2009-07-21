Что белорусы хотят от госорганов?

Опубликованы результаты очередного этапа социологического мониторинга, проведенного информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь в апреле-мае 2009 года.

Чаще всего граждане обращаются за получением справок или иных документов в учреждения здравоохранения (67,6%), службы жилищно-коммунального хозяйства (53,6%), в организации по месту работы или учебы (50,0%), на предприятия связи (44,9%) и в местные органы власти (43,5%). Реже всего - в налоговые органы (18,3%), организации архитектуры и строительства - 18,2%, загсы - 14,5% и таможенные органы - 8,0%.

По мнению 39,4% участников опроса, за последний год стиль, формы и методы работы с гражданами в государственных органах и иных организациях улучшились, практически столько же респондентов считают, что все осталось без изменений.

Наиболее удовлетворены результатами обращения посетители загсов и предприятий связи (более 80%). От 70 до 80% обратившихся в организацию по месту работы или учебы, органы социальной защиты и учреждения образования также остались довольны решением своих вопросов.

Почти каждого пятого респондента не устраивает решение проблем в учреждениях здравоохранения, таможенных органах, организациях архитектуры и строительства, а практически каждого четвертого участника опроса - в службах жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.