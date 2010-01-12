Численность населения Беларуси на 1 декабря 2009 года составила 9 миллионов 660,8 тысяч человек

По оперативным данным (без учета итогов переписи), сообщили в Национальном статистическом комитете. По сравнению с 1 декабря 2008 года жителей страны стало меньше на 12,6 тысяч человек.

За прошедший год численность населения увеличилась только в Минске – с 1 млн. 826,8 тыс. человек до 1 млн. 856,4 тыс. В остальных регионах республики количество жителей уменьшилось. По состоянию на 1 декабря прошлого года в Гомельской области насчитывалось 1 млн. 461,1 тыс. человек, в Минской – 1 млн. 443,7 тыс., в Брестской – 1 млн. 428,4 тыс., в Витебской – 1 млн. 258,1 тыс., в Могилевской – 1 млн. 115 тыс., в Гродненской – 1 млн. 98,1 тыс.

В январе-ноябре прошлого года в Беларусь прибыл 18 тыс. 231 человек, выбыли 7 тыс. 74 гражданина. Миграционный прирост за 11 месяцев составил 11 тыс. 157 человек, сообщает БЕЛТА.