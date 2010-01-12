Фото. Шестая годовщина открытия тюрьмы в Гуантанамо отмечена громкими акциями протеста

В Вашингтоне десятки людей в оранжевых робах выстроились в шеренгу перед зданием Капитолия, изображая узников. Они требовали немедленно закрыть печально известную тюрьму.

Попытка демонстрантов провести такую же акцию около Верховного Суда закончилась арестом 80 человек. А на улицах Нью-Йорка активисты разыграли театрализованное представление. Они наглядно изобразили одну из пыток, которую применяли в Гуантанамо.

Протестовали и по другую сторону Атлантики – в Великобритании, Германии, Италии и Венгрии.