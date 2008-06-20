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Брестские оперативники продолжают выявлять нелегальные посадки конопли

20 июня 2008 11:03
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В нескольких населенных пунктах они уже уничтожили свыше гектара наркосодержащих растений. А в деревне Блювиничи возле колхозного поля наткнулись на целую плантацию. Все кусты, а также поливочный материал преступники тщательно замаскировали. Опасную находку оперативники уже уничтожили, сейчас ведут поиск злоумышленников. Всего с начала июня правоохранители уничтожили более 2 тонн растений, которые служат сырьем для производства героина и опия.
# общество

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