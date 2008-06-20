Второй день продолжаются слушания в Минском районном суде по делу о "живом щите"

По нему проходят двое обвиняемых и пять потерпевших. Суд решил не привлекать Романа Ментюка в качестве соответчика. Напомним, он считается виновником ДТП, которое произошло 2 марта под Минском и находится в розыске. 14 марта прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 4 сотрудников ГАИ Октябрьского РУВД столицы, которые принимали участие в задержании пьяного водителя, мчавшегося по трассе "Минск-Микашевичи" со скоростью более 160 километров в час. Чтобы остановить машину с нарушителем, правоохранители выставили заграждение из нескольких машин, в которых находились люди.