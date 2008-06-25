Боеприпасы в утиль

Боеприпасы времён Великой Отечественной добывались на месте линии обороны Гомеля далеко не в коллекционных целях. Вот оно эхо войны. Патроны от винтовки системы Маузер сохранились практически в первозданном виде: хоть сейчас заряжай! Так выглядит сегодня линия обороны Гомеля: кажется, что бои здесь закончились только вчера. Да вот только окопы современности капают далеко не в военных целях.

В 43-ем советские войска просто похоронили в траншеях весь брошенный немецкий арсенал. Спустя полвека места захоронений нашли чернокопатели. За какие-то три года лес превратился в настоящий Клондайк. Правда, людей интересующихся историей здесь не встретишь.

За час работы два односельчанина накопали примерно килограмм латуни - по ценам нелегальных скупщиков это около 8 тысяч рублей. У правоохранительных органов расценки другие: чернокопателям-металлистам грозит до 8-ми лет лишения свободы.

Однако далеко не всех интересует металл. Боеприпасы копают и ради их смертоносной начинки. Минувшей осенью в Жлобинском районе на растяжке изготовленной из гранаты времён Великой Отечественной подорвался браконьер, охотившийся таким образом на кабанов. В погоне за наживой, копатели подвергают смертельной опасности не только себя. Иметь такого поисковика в соседях, как показывает жизнь, крайне нежелательно.

Сказать, сколько ещё оружия хранят белорусские леса сегодня не возьмётся никто: документов указывающих на захоронения просто не существует. Правда, для чернокопателей - это не проблема: уже на следующий день после задержания на месте раскопа видны свежие следы работы добытчиков.



В Гомельском районе у чернокопателей на месте нелегального промысла сотрудники КГБ изъяли 11 артиллерийских снарядов, сотни патронов и гранату.