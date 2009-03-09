Белорусские ветеринары готовятся к вакцинации птиц от гриппа

Она начнется во второй половине марта. Уже определены около 10 тысяч населенных пунктов и 500 тысяч личных подворий, где пернатым сделают прививки, утвержден и график иммунизации. Вакцинация проводится в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике птичьего гриппа. Для этого из бюджета выделено 400 миллионов рублей, закуплено 3 миллиона доз вакцины. В период прилета диких птиц – и до завершения миграции – будет действовать запрет на выгульное содержание пернатых на частных подворьях.