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В поисках "серого пороха"

07 декабря 2007 12:35
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Сотрудники милиции и МЧС проверяют места продаж пиротехнических изделий.

Реализация с 1 декабря взрывчатых "хлопушек" разрешена, однако по нормам такой вид товара должен продаваться только в определенных местах. Склады для хранения должны быть оборудованы по нормам пожарной безопасности, а документы соответствовать всем принятым нормам.

Сейчас в центре внимания правоохранителей - нелегальная торговля пиротехникой на рынках и в киосках. Проверки продавцов "опасных фейерверков" традиционно проводятся в канун Нового года. При выявлении фактов нарушения законодательства продукция изымается, а к продавцу применяются штрафные санкции.

# общество

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