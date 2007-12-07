В поисках "серого пороха"

Сотрудники милиции и МЧС проверяют места продаж пиротехнических изделий.

Реализация с 1 декабря взрывчатых "хлопушек" разрешена, однако по нормам такой вид товара должен продаваться только в определенных местах. Склады для хранения должны быть оборудованы по нормам пожарной безопасности, а документы соответствовать всем принятым нормам.

Сейчас в центре внимания правоохранителей - нелегальная торговля пиротехникой на рынках и в киосках. Проверки продавцов "опасных фейерверков" традиционно проводятся в канун Нового года. При выявлении фактов нарушения законодательства продукция изымается, а к продавцу применяются штрафные санкции.

