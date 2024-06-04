«Белкоопсоюз» представил свою продукцию на выставке «Белагро-2024»

Белорусские предприятия почти на 100 % обеспечивают продовольственную безопасность страны. Республика входит в пятерку мировых экспортеров молока, а также в топ-15 мяса и мясной продукции. Наша страна является лидером не только в Европе, но и в мире по производству основных сельхозпродуктов на душу населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие достижения агропромышленной отрасли представлены сегодня на 34-й международной специализированной выставке «Белагро-2024». Она открылась в индустриальном парке «Великий камень». Около 300 моделей отечественной и зарубежной сельхозтехники, из которых более 170-ти – новинки. А также передовые направления в развитии растениеводства, животноводства и современные технологии переработки продукции. Потенциал отечественных производителей с каждым разом только возрастает. Как и площадь экспозиции. В 2024 году она достигла рекордных размеров.

Традиционно форум собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и зарубежных гостей. В 2024 году в международной выставке принимают участие около полутысячи компаний из 11 стран. Впервые свои экспозиции представляют Монголия, Кыргызстан и Казахстан.

Ермек Талтыкеев, топ-менеджер предприятия по производству молочной продукции (Казахстан):

Мы из Республики Казахстан представляем продукцию: сухое кобылье молоко. Продукт очень важен для жизненно важных процессов организма человека. Кроме этого, у нас колбасные изделия, винно-водочные изделия, молочная продукция. Также у нас еще имеется мед.

В первый день работы форума, выставочный комплекс превратился в настоящую дегустационную площадку. Хлебобулочные изделия, мясо, колбасы и настоящее белорусское сало. Традиционный участник международной выставки – «Белкоопсоюз» – славится не только вкусными, но и качественными продуктами. На прилавках магазинов потребкооперации до 20 % товаров – те, что произведены самостоятельно. От хлеба и мяса до брендовых разносолов.