Беларусь готовится к праздникам:

Президент Беларуси утвердил состав республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 65-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Также утвержден план проведения мероприятий. В него включены не только торжества, но и меры, направленные на улучшение условий жизни инвалидов и ветеранов войны, ремонт и благоустройство памятников и мемориалов.