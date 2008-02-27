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Беларусь готовится к праздникам:

27 февраля 2008 08:37
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Президент Беларуси утвердил состав республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 65-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Также утвержден план проведения мероприятий. В него включены не только торжества, но и меры, направленные на улучшение условий жизни инвалидов и ветеранов войны, ремонт и благоустройство памятников и мемориалов.
# общество

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