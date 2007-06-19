Большому празднику - широкий размах

В Минске торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, будут проходить в течение трех дней. К его проведению столичные власти готовятся уже сегодня. 1 июля в Минске на проспекте Победителей состоится большой спортивный праздник. 2 июля пройдут торжественное собрание и праздничный концерт. А непосредственно в День Независимости состоятся военный парад, торжественное театрализованное шествие и вечером - большая дискотека. По традиции основные гуляния пройдут в районах столицы.