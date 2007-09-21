Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Праздничные богослужения проходят сегодня во всех храмах Беларуси.

Это один из великих праздников Православной церкви, и установлен он в честь рождения пречистой Девы Марии. Он открывает церковный богослужебный год и отмечается как день, когда начали исполняться великие обетования Божии о спасении рода человеческого. В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Минске Рождество Девы Марии отмечалось Божественной литургией.

Верующие вспоминали те приснопамятные события, когда по усердной молитве праведных Иоакима и Анны из Назарета появилась у них дочь, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа.

В народе этот праздник называют Малой Пречистою. Он знаменуется как день, когда убирают пчелиные ульи на зиму, собирают лук, начинают осенние приготовления и заканчивают летние работы в полях. Верующие благодарят Пресвятую Богородицу, как небесную покровительницу земледелия, за весь собранный урожай.

А Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, в Гродно, отмечает 15-летие возрождения обители.

Все эти годы при монастыре действует воскресная школа. Здесь дважды проходили международные конференции с участием настоятелей известных монастырей Восточной и Западной Европы. Пять лет назад Гродненская обитель перешла в непосредственное подчинение Патриаршему Экзарху.

Сегодня Митрополит Филарет совершит в монастырском храме Божественную литургию. Он также вручит гродненской обители чудотворную икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость", которую передал монастырю на вечное хранение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.