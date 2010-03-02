Анонсы новостей СТВ 2 марта

Выполнение госпрограммы развития малых и средних городов рассмотрит 2 марта Правительство.

Регионы в целом справились с заданием по количеству созданных предприятий и новых рабочих мест. В то же время производство промышленной продукции в прошлом году в малых городах выросло лишь на 2%. Наибольшее отставание от прогнозных показателей – в регионах Гомельской и Могилевской областей. Задания не выполнены в 109 населенных пунктах из 175.

И сегодня в Правительстве будут говорить, как исправить ситуацию.



Женщину года назовут в Беларуси.

Торжественная церемония чествования лучших представительниц страны пройдет сегодня в Большом театре оперы и балета. Претенденток на это почетное звание на протяжении прошлого года выбирали со всех областей и районов. В финал вышли только 52.

Кстати, самой старшей – Ольге Аксентьевне Андросюк – 93 года. Она участница Великой Отечественной, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Жюри определило финалисток по 9 номинациям. Это самые преданные делу профессионалы и общественные активисты.