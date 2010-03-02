Психологическая служба Белгосуниверситета отмечает первый юбилей

В год десятилетия главный вуз страны проводит фестиваль практической психологии. На форум приехали студенты и преподаватели более чем 20 вузов республики.

Выставки, тренинги, консультации и творческие мастерские. Столь масштабное мероприятие проводится впервые.

Сегодня психологическая служба БГУ – это широкая сеть помощи молодежи – консультационные кабинеты, диспетчерские центры и социально-педагогические клубы. Специалисты готовы выслушать каждого из 17 тысяч студентов вуза.

Руслан Попок, начальник психологической службы БГУ:

– Чтобы студент мог себя комфортно чувствовать в вузе, не просто получить образование, а вырасти как личность, как специалист. Определенные проблемы возникают в этом. И элементарно, даже подсказка, а если это подсказка специалиста, которая является более весомой, помогает пройти этот путь более благоприятно и эффективно.