Прямой эфир

Психологическая служба Белгосуниверситета отмечает первый юбилей

02 марта 2010 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В год десятилетия главный вуз страны проводит фестиваль практической психологии. На форум приехали студенты и преподаватели более чем 20 вузов республики.

Выставки, тренинги, консультации и творческие мастерские. Столь масштабное мероприятие проводится впервые.

Сегодня психологическая служба БГУ – это широкая сеть помощи молодежи – консультационные кабинеты, диспетчерские центры и социально-педагогические клубы. Специалисты готовы выслушать каждого из 17 тысяч студентов вуза.

Руслан Попок, начальник психологической службы БГУ:
– Чтобы студент мог себя комфортно чувствовать в вузе, не просто получить образование, а вырасти как личность, как специалист. Определенные проблемы возникают в этом. И элементарно, даже подсказка, а если это подсказка специалиста, которая является более весомой, помогает пройти этот путь более благоприятно и эффективно.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2010 07:33

Паводковая ситуация в Беларуси остается спокойной

02 марта 2010 07:30

Первая неделя весны в Беларуси будет холодной и снежной

Фото. Алексей Гришин – лучшее приземление
01 марта 2010 21:26

Фото. Алексей Гришин – лучшее приземление