Психологическая служба Белгосуниверситета отмечает первый юбилей

Выставки, тренинги, консультации и творческие мастерские. Столь масштабное мероприятие проводится впервые.
Сегодня психологическая служба БГУ – это широкая сеть помощи молодежи – консультационные кабинеты, диспетчерские центры и социально-педагогические клубы. Специалисты готовы выслушать каждого из 17 тысяч студентов вуза.
Руслан Попок, начальник психологической службы БГУ:
– Чтобы студент мог себя комфортно чувствовать в вузе, не просто получить образование, а вырасти как личность, как специалист. Определенные проблемы возникают в этом. И элементарно, даже подсказка, а если это подсказка специалиста, которая является более весомой, помогает пройти этот путь более благоприятно и эффективно.