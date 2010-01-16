Акция «Птицы на кормушке» началась в Беларуси

Орнитологи вместе с волонтёрами изготовят несколько сотен кормушек для птиц и установят их на деревьях и столбах.

Во многих школах страны оборудуют площадки, где можно будет подкармливать пернатых и наблюдать за их поведением.

Зимой, особенно во время сильных снегопадов и морозов, птицам сложно добывать корм. А без него они могут выдержать лишь несколько часов. Кормушки могут спасти многих пернатых. Птичье меню может быть самым разнообразным — семена подсолнечника, кусочки хлеба, просо и овёс и даже несолёное сало, которое любят синицы, поползни и дятлы. К слову, частые гости кормушек, как правило, — воробьи, синицы, снегири и свиристели.