Диего Марадона презентовал свой футбольный телеканал

Тренер сборной Аргентины по футболу презентовал свой телеканал "10eTV", который будет транслировать по кабельным сетям и через интернет фрагменты футбольных матчей, а также освещать светскую жизнь спортивных звезд.

Ожидается, его постоянными зрителями станут около 80 миллионов человек в более чем 20 странах Латинской Америки, Европы и Азии. Он начнет вещание в конце мая или, что более вероятно, 11 июня, когда в ЮАР стартует чемпионат мира по футболу.

В интернете телеканал будет транслироваться с использованием форматов HD и 3D. Спонсоры предполагают, что в день запуска нового СМИ будет зафиксирована аудитория в 1,206 миллиарда болельщиков. Этот результат можно будет занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Презентация телеканала прошла в Мексике, где в 1986 году Марадона в составе аргентинской сборной доказал, что его команда является лучшей на планете. Обращение «десятого номера» сборной Аргентины по футболу транслировалось в телезаписи. Он не смог присутствовать на презентации, так как на этот момент действовала временная дисквалификация ФИФА на его участие в «деятельности, связанной с футболом», за крайне грубые высказывания в адрес журналистов на пресс-конференции после отборочного матча с командой Уругвая в октябре. Местные журналисты отмечают, что видеовыступление Марадоны вполне можно расценивать, как нарушение запрета ФИФА, сообщает NEWSru.com.