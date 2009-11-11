Реабилитация пострадавших от теракта в Беларуси

Совет Министров Беларуси утвердил порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате акта терроризма. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №1458 от 9 ноября текущего года. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

К лицам, пострадавшим в результате акта терроризма, относятся граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых установлена причинная связь между актом терроризма и полученным ими моральным, имущественным и физическим вредом.

В «орбиту» соцреабилитации людей, пострадавших в результате теракта, включены различные организации. Так, коллегии адвокатов будут оказывать пострадавшим правовую помощь. Возмещение расходов на оплату труда адвокатов осуществляется в порядке, определяемом Минюстом совместно с Минфином. Органы по труду, занятости и соцзащите окажут содействие в трудоустройстве, а учреждения образования — в профессиональной реабилитации.

Социальная реабилитация пострадавших проводится за счет средств республиканского бюджета, если иное не предусмотрено международными договорами Беларуси, сообщает БЕЛТА.