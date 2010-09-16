А вы знаете, где в Минске находится площадь Парижской коммуны или площадь Объединенных наций?

Площадь 8 Марта, Богушевича, Объединенных наций. Восстанавливая в памяти забытые названия, горожане путаются в ориентирах, на словах переписывают историю.

Пожалуй, самая известная из неприметных площадей Минска — Парижской коммуны. Сюда ходят целыми экскурсиями, но отнюдь не ностальгировать по ушедшим временам. Давно утратившая титул достопримечательности, площадь больше славится феерическим водным шоу недавно построенного фонтана. Потому некоторые уже не вспомнят исторического названия, а кто-то и вовсе не знает.

И лишь настоящие ценители искусства знают площадь по единственному прописавшемуся по ее адресу зданию — Театру оперы и балета, который до сих пор приглашает зрителей на свои спектакли и постановки.

Опрос на улицах:

Это площадь Парижской коммуны. Старое название этого места — Троицкая гора, здесь стоял собор, если я не ошибаюсь. Это был один из центров города.

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История площади 8 Марта уходит корнями в XVII век. Ныне тихое местечко на выходе из станции метро Немига в прошлом — бойкое торговое место с многочисленными двориками и домами. С 1931 года площадь, сменив четыре топонима, получила название в честь Международного женского дня. Но и хроника современности богата фактами. Старожилы вспоминают: еще лет двадцать тому площадь 8 Марта сложно было не знать. О месте говорило одноименное название конечной остановки общественного транспорта.

Опрос на улицах:

Здесь был автовокзал на моем веку. Я уезжала из города, меня лет 20 здесь не было, а вот вернулась — уже не было автовокзала, не было стадиона «Трудовые резервы», по-моему, начали строить метро.

А с открытием метро площадь вовсе перестала быть похожей на традиционную. Объекты сравняли с землей и теперь это треугольный газон с цветущими тротуарами и почти канувшим в лету названием. Ведь даже указатели, куда не ведут, но только не на площадь 8 Марта.

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Со знаменитой зданием городской ратуши площадью Свободы горожане связывают другие воспоминания.

Опрос на улицах:

Одно время здесь был арт-базар, картины здесь продавали.

Наверняка, это та единственная особенность, до недавнего хранившая прошлое. С момента своего появления на карте площадь была торговым центром Минска и носила имя Верхний рынок. И лишь в 20-х годах прошлого столетия получила свое современное название. Военное время хорошенько поистязалось над историческими постройками, но дух отреставрированной старины до сих пор витает в воздухе.

Опрос на улицах:

- Мы здесь любили гулять еще со школьных времен. Приезжали походить, посмотреть, прикоснуться к этой старине, это было интересно, это был единственный кусок старого города.

- Здесь была церковь, потом здесь находились объекты, которые принадлежали военной прокуратуре. Я десять лет не была в городе и для меня его обновление — большой сюрприз. Очень красиво.

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Наверное, каждому знакомо это место и, несомненно, вы даже не подозреваете, что, проезжая по пересечению улиц Немига, Клары Цеткин и проспекта Дзержинского, минуете площадь Богушевича. Собственно, как и не догадываетесь, что кроме всем известных Якуба Коласа и Янки Купалы, есть в Минске площади в честь и других прославленных деятелей литературы.

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Мало кто знает, что на круге трамвайных путей замкнулась площадь знаменитого белорусского писателя Змитрока Бядули. Не удивительно: ведь ничего примечательного в площади нет. На историческом месте — автостоянка, а ее имя лишь изредка упоминается в хрониках СМИ. В случае изменения движения или маршрутов трамваев.

Из намеков здесь — разве что одноименная улица. Вот и все, что дает повод для размышлений тем, кто не знал и даже не задумывался.

***

Еще один неопознанный жителями объект столицы — площадь Объединенных наций. Даже мысленно перебирая все «безымянные» места, стоя нигде иначе, как на самой площади, сколько ни гадали знатоки города, все мимо цели.

Место напротив концертного зала «Минск», где расположилась пара-тройка ресторанов и кафе, носит название площадь Объединенных наций. И неизвестное скрывается скорее не в том, что окрестность мало напоминает площадь, а в том, что она никак не обозначена.

Опрос на улицах:

Если бы здесь был какой-нибудь памятник, посвященный этому. Может быть, это было бы интересно людям. Они бы проходили и замечали. А так как особых отметок нет, то тяжело было бы найти, если бы сказали «давайте встретимся там-то или там-то». Я бы долго искала это место.

Есть в Минске и площадь Пушкина, и Запорожская и много других, которые достойны того, чтобы помнили.

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