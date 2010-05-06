Белорусские киноафиши сменят голливудские постеры на кадры из фильмов военных лет

В преддверии знаменательной даты посетители иллюзионов смогут на несколько часов окунуться в героические времена начала 40-х годов.В репертуаре художественные и документальные фильмы. Впрочем, градации по времени тоже нет. В этот день на экранах всех регионов появятся как бестселлеры советского кинематографа, так и современные ленты. А вот столичные ветераны смогут бесплатно посещать киносеансы в течение всего 2010 года.