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Белорусские киноафиши сменят голливудские постеры на кадры из фильмов военных лет

06 мая 2010 06:25
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В преддверии знаменательной даты посетители иллюзионов смогут на несколько часов окунуться в героические времена начала 40-х годов.В репертуаре художественные и документальные фильмы. Впрочем, градации по времени тоже нет. В этот день на экранах всех регионов появятся как бестселлеры советского кинематографа, так и современные ленты. А вот столичные ветераны смогут бесплатно посещать киносеансы в течение всего 2010 года.
# общество

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