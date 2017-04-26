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31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 26 апреля

26 апреля 2017 06:47
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Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории нашей страны. В этот день 31 год назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше всех. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями национального экологического бедствия Беларусь борется до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС

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