31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 26 апреля

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории нашей страны. В этот день 31 год назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше всех. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями национального экологического бедствия Беларусь борется до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.