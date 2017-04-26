На реализацию чернобыльской программы до 2020 года в Беларуси выделят около 1,5 млрд долларов

Новости Беларуси. До 2020 года в Беларуси на реализацию чернобыльской программы из бюджета будет выделено около 1,5 миллиардов долларов. Всего же на ликвидацию последствий аварии в Беларуси потрачено больше 20 миллиардов долларов. Основная задача – реабилитация отравленных почв и земель. И сегодня белорусской науке удалось достичь прогресса с пометкой «уникальный». В сельхозобращение уже вернули десятки тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометереологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Наша страна уходит от ситуации аварийной к ситуации существующего облучения. Это означает, что те огромные средства, силы научные, финансовые, трудовые, которые были вложены в ликвидацию последствий, дали свой эффект.

Еще одно важное направление борьбы с последствиями чернобыльской аварии – социальная поддержка людей, которые проживают на загрязненных территориях, или пострадали в результате этой техногенной катастрофы. Так, для них было построено больше 70 тысяч квартир, полторы сотни школ, а также более сотни детских садов, куда спокойно могут ходить 19 тысяч ребят.