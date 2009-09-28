Виртуальная учебная площадка появилась в Витебском медуниверситете

Информационно-образовательный проект реализован в виде интернет-портала на базе виртуальной обучающей среды Moodle.

Используя этот программный продукт, специалисты университета создали виртуальный класс, полностью адаптированный к условиям обучения в медицинском вузе. Получив авторизованный доступ к ресурсам площадки, студенты могут учиться не только в специально оборудованных учебных аудиториях, но и в любом удобном для них месте, имея лишь персональный компьютер с доступом в Интернет.

В виртуальном классе они получат как текущую информацию (например, расписание занятий), так и методические пособия, избранные тексты лекций, доступ к электронному каталогу библиотеки университета, а в перспективе смогут сделать заказ необходимой учебной литературы. Созданная обучающая среда позволяет будущим медикам готовиться к занятиям, практическим работам и экзаменам, проверять знания с помощью тестов.

Потенциал виртуальной обучающей среды неограничен, проект будет постоянно развиваться и совершенствоваться с учетом информационных запросов и потребностей пользователей, особенностей учебного процесса в медуниверситете. Ближайшая перспектива - организация виртуального общения преподавателей и студентов, проведение семинаров и конференций, расширение количества электронных учебников и другой учебной литературы.

Координатором учебной площадки выступает Центр информационных технологий вуза, который обеспечивает надлежащее использование возможностей виртуального ресурса, сообщает БЕЛТА.