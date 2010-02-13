Почему на прилавках белорусских магазинов почти нет отечественных валентинок?

14 февраля влюбленные отмечают День святого Валентина. Самые популярные подарки этого праздника – сердечки и валентинки. Их на прилавках наших магазинов достаточно. Однако, в основном импортного производства.

Оригинальные идеи, романтическая тематика в оформление и многочисленные акции. Ко Дню влюбленных белорусские производители в большинстве своем подготовились основательно. Вплоть до мужского белья. Даже сам персонал магазина в предпраздничном смущении.

Мягкие игрушки на праздничной витрине – не менее хороши. Их предлагают около десятка отечественных производителей. Из белорусского на прилавках – также конфеты в тематической упаковке и полотенца с романтической символикой, здесь даже фликеры в форме сердца. Но главный символ праздника всех влюбленных, конечно, не они.



То, что написано пером – вполне возможно, останется в сердце у любимой навеки. Напечатанные признания – самая популярная покупка в преддверии праздника. Правда, как правило, они приходят к нам из России. А вот отечественных валентинок почти нет. Из белорусского в государственном магазине нашлись только пару открыток. Но даже они напечатаны частными предпринимателями.

Ситуация одинакова не только в мелких, но даже в крупных государственных магазинах. Продавцы и рады бы предложить искренние признания в любви белорусскому покупателю от белорусского производителя. Правда, последние, пока, от романтики далеки.

Алексей Романов, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

– Основная, большая часть этой продукции, представлена небелорусскими производителями. Ассортимент, предлагаемый полиграфическими российскими издательствами – широчайший, и он пользуется спросом.

Только за появление своих открыток на праздничном прилавке и потребители. Товары, сделанные у нас дешевле на порядок. И если уж производство как следует налажено, они не уступают заграничным в качестве. Правда, пока соседи-полиграфисты всегда готовы блеснуть и оригинальным оформлением, и непременно привлекательной словесной начинкой. В то же время белорусские аналоги российским валентинкам пока единичны. В пик покупательской активности лозунг «Купляйце беларускае» попросту неэффективен.

Татьяна Чеснова, заведующая торговым центром:

– Если бы наши производители уделяли больше внимания именно внешнему виду, я думаю, продажи тоже были бы очень высокими.

Несмотря невыгодную арифметику, для влюбленных праздник не будет омрачен. Ведь настоящее признание – и без бумаги – самый желанный и долгожданный подарок.

Екатерина Ручкина, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.