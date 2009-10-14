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В лондонском Хитроу организовали специальные курсы для тех, кто боится летать

14 октября 2009 15:33
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Занятия проходят в режиме, максимально приближенном к реальности. Недостатка в желающих нет.По статистике, четверть населения Земли страдает аэрофобией.
# общество

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