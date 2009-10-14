В лондонском Хитроу организовали специальные курсы для тех, кто боится летать

Программа развития объектов уличной дорожной сети в Минске разработана к чемпионату мира по хоккею 2014 года.
За минувшие сутки здесь выпала месячная норма осадков. В Жлобине их зарегистрировано рекордное количество за всю историю метеонаблюдений.
Одним из первых на вопросы опросного листа ответил глава государства.
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