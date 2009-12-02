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Самая маленькая орхидея обнаружена в Эквадоре

02 декабря 2009 11:10
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Ее цветок имеет размер всего 2,1 мм, а лепестки, поскольку состоят из одного слоя клеток, кажутся почти прозрачными.

Эта орхидея принадлежит к роду Platystele, который в основном составляют миниатюрные растения. Так, предыдущий обладатель звания самой маленькой орхидеи в мире, длина цветка которой достигала 3 мм, также относится к этому роду. Он был открыт в 1912 году, сообщает БЕЛТА.

Этот неизвестный до сих пор науке цветок случайно обнаружил американский ботаник Лу Джост во время изучения другого более крупного растения, привезенного из восточной части Анд. Миниатюрная орхидея запуталась в его корнях.

Это уже 60-я орхидея, открытая ученым за последние десять лет. Всего за 100 лет в Южной Америке исследователями было найдено более 1 тыс. новых видов этих растений.

# Наука

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