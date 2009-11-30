Большой адронный коллайдер стал самым мощным в мире ускорителем элементарных частиц

В понедельник утром скорость пучков протонов достигла 1,18 тераэлектронвольт.

По сообщению CERN, запуск состоялся ранним утром. Однако сайт коротких сообщений Twitter указывает на 00:42 местного времени как точку достижения рекордной скорости элементарных частиц.

Руководство CERN сообщает, что удалось побить рекорд, достигнутый американским коллайдеров Tevatron, который был установлен в 2001 году и составил 0,98 ТэВ. Генеральный директор научной организации Рольф Хойер назвал полученный результат «фантастикой», особо отметив, как плавно, без малейших затруднений, удалось запустить процесс. Однако основные физические эксперименты начнутся с 2010 года — до этого времени руководитель будет «держать свое шампанское на льду», уточнил он. К первому кварталу следующего года ученые надеются довести энергию до 7 ТэВ, или 3,5 ТэВ на каждый из встречных пучков. Тогда и начнутся эксперименты, ради которых, собственно, и создавался БАК стоимостью в 10 млрд швейцарских франков (9,8 млрд долл). Исследуя результаты столкновения частиц, ученые надеются глубже проникнуть в тайны материи, достичь самых высоких из когда-либо изученных энергий. При самом оптимистичном исходе исследователи смогут воссоздать условия, существовавшие 13 млрд лет назад спустя 1-2 триллионные доли секунды после Большого взрыва, приведшего, по господствующей в современной науке теории, к возникновению нашей Вселенной, уточняет NEWSru.com.