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Белорусские ученые удостоены «Звезды Содружества»

09 апреля 2010 06:11
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Эту награду будут вручать 9 апреля в Москве впервые. Ее получат три сотрудника Объединенного института проблем информатики.Отметим, премия «Звезда Содружества» была учреждена год назад. Страны СНГ на ее соискание выдвинули талантливых ученых, известных творческих деятелей и руководителей общественных организаций. Среди первых лауреатов – ректор Московского университета имени Баумана Игорь Федоров, композиторы Александра Пахмутова, Давид Тухманов и поэт Николай Добронравов.
# Наука

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