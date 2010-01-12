Астрономы обнаружили рядом с Землей подозрительный астероид

Новый астероид получил название 2010 AL30. Объект диаметром около 10 метров пройдет 13 января (в 14.48 по минскому времени) на расстоянии 130 тысяч километров от нашей планеты.

Сообщение об обнаружении этого небесного тела было опубликовано накануне вечером на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Астероид 2010 AL30 имеет необычную форму. Некоторые ученые (в их числе итальянские астрономы Эрнесто Гуидо и Джованни Состеро) предположили, что 2010 AL30 может оказаться космическим аппаратом, созданным человеком. Эта гипотеза связана с периодом обращения астероида вокруг Солнца, который практически соответствует одному году. Однако большинство астрономов склонны считать, что «подходящий» период – это совпадение, и 2010 AL30 является обычным астероидом.

В период максимального сближения с нашей планетой 2010 AL30 можно будет наблюдать в телескопы в направлении созвездий Ориона, Тельца и Рыб. Яркость астероида соответствует яркости звезды 14 звездной величины. Невооруженным глазом можно наблюдать звезды, для которых этот параметр не превышает 6-7 (чем больше числовое значение звездной величины, тем более тусклым является объект).

Обнаружение 2010 AL30 вновь спровоцировало дискуссии о том, что существующих средств слежения за астероидами и кометами недостаточно для того, чтобы защитить Землю от возможного столкновения, пишет БЕЛТА.