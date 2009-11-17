Как построить экономику знаний

В Минске впервые открылся Белорусский инновационный форум.

Инновация начинается с головы. Елена Николаевна показывает рабочие лаборатории своего научного института. В этих стенах специалисты создали особую субстанцию, основу для лекарства от рака крови. В разработке ещё 4 препарата онкологического профиля.

Елена Калиниченко, заместитель директора института биоорганической химии НАН Беларуси:

Это импортозамещение госпитального сектора лекарств, который осуществляет большую нагрузку на бюджет республики. Мы берём в работу препарат, один флакон которого стоит $1700, республика может закупить 50 таких флаконов. Естественно, всех больных мы не можем обеспечить этим препаратом.

Светлые головы одного из институтов оказались на волне государственного заказа. Их фармацевтические идеи пришлись кстати в свете программы импортозамещения лекарств. Но не всегда свежая струя двигает камни. Разработать инновационный продукт – полдела, внедрить его в жизнь куда сложнее. По статистике примерно 15% промышленных предприятий республики тратятся на инновации. Для сравнения – в странах ЕС таких – почти половина.

Разговор о том, как внедрить в жизнь все новое и передовое сегодня вели в большом зале Академии наук. Инновационный форум ученых кругов в Минске проходит впервые. Здесь и зарубежные светила, и отечественные. Многие белорусские программы в сфере новых технологий весьма эффективны. Дают 15 рублей прибыли на затраченный рубль.

Петр Витязь, первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Задача — привести в порядок не только систему финансирования, но и законодательство по инновационной деятельности для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что без денег осваивать наукоёмкое производство очень сложно.

В программе на пятилетие инновации в Беларуси ставятся во главу угла. Это поможет изменить структуру национальной экономики, чтобы в итоге получить экономику знаний.