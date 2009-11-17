Белорусский инновационный форум впервые проходит в Минске

Главная тема обсуждения – внедрение новейших разработок в реальное производство.

В большом зале Академии наук собрались представители ученых кругов Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Чехии, Австрии и Германии.

Чтобы процесс шел быстрее, должны быть урегулированы законодательная база и система финансирования науки. Без денег осваивать наукоемкие отрасли сложно. Здесь же — презентация проектов в сфере новейших технологий. Один из них касается энергозамещения. Россияне готовы строить теплоэлектростанции на основе ветровой, солнечной и гравитационной силы. В программе на пятилетие инновации в Беларуси названы приоритетом.

Петр Витязь, первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

У нас очень эффективные программы, наука дает высокую отдачу. Мы должны сегодня думать не просто о науке, а о науке, которая реализована в конкретных технологиях, в производстве, в новой продукции, конкурентноспособной на мировом рынке.

Сергей Бабурин, ректор Российского государственного торгово-экономического университета:

Нужно стремиться к тому, чтобы между изобретением и внедрением результатов изобретения в жизнь не было большого зазора. Мы и собрались здесь, чтобы продумать механизмы такого ускорения.